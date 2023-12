Lidé se v Praze loučí s Karlem Schwarzenbergem

Veřejnost se od středy může v centru Prahy rozloučit s Karlem Schwarzenbergem. Rakev s bývalým hradním kancléřem a ministrem zahraničí je do pátku vystavená v kostele Panny Marie pod Řetězem na Malé straně. Podle tiskové zprávy k poslednímu rozloučení, zveřejněné na facebookovém profilu Karla Schwarzenberga, je v uzavřené rakvi uložena urna. Čestnou stráž u rakve drží skauti a vojáci. Lidé, kteří do kostela zamíří, obdrží papírovou pamětní kartičku s vyobrazením Pražského Jezulátka, modlitbami a fotografií Karla Schwarzenberga s daty jeho narození a úmrtí. Tabule v kostele připomíná, že Schwarzenberg si místo květin přál dary na podporu Ukrajiny napadené Ruskem a pro řád maltézských rytířů, který se věnuje charitativní činnosti. Přispívat je možné přímo na místě, kromě kasičky je k dispozici i QR kód pro platbu. V kostele se nachází zároveň z květin vytvořený erb maltézských rytířů, tři věnce se stuhami Senátu, Poslanecké sněmovny a městské části Praha 1.

Schwarzenberg, příslušník jedné z nejstarších šlechtických rodin v Evropě, zemřel v neděli 12. listopadu ve Vídni ve věku 85 let. Pohřeb se státními poctami bude v katedrále svatého Víta v sobotu 9. prosince. Katedrála bude přístupná jen pro držitele pozvánky od Schwarzenbergovy rodiny, přenos bude dostupný na velkoplošné obrazovce. Do Prahy se na poslední rozloučení sjedou stovky smutečních hostů z Česka i řady zemí světa včetně členů předních evropských rodů nebo slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Smuteční řeč pronese i prezident Petr Pavel. Následně budou Schwarzenbergovy ostatky podle parte uloženy do rodinné hrobky u zámku Orlík.