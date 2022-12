Češi loni poslali míň SMS zpráv - celkem odeslali přes 5 miliard a 700 milionů textových zpráv, to je o 11 procent míň než v předchozím roce. Vyplývá to z údajů Českého telekomunikačního úřadu. Za posledních pět let klesl loňský počet odeslaných SMS zpráv dokonce víc než o třetinu. Zatímco před pěti lety připadalo na jednu SIM kartu 52 poslaných textových zpráv měsíčně, loni to bylo o 19 míň.