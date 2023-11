Lidé ve starobní penzi tráví delší dobu, ukazuje to důchodová ročenka

Doba, kterou lidé stráví ve starobním důchodu, se prodlužuje. Za posledních dvacet let se protáhla o celkem tři roky a pět měsíců. Ukazují to data důchodové ročenky, kterou zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení. V loňském roce trvala starobní penze v průměru 24 let a sedm měsíců. Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje návrh reformních změn, které by měly přispět k udržitelnosti důchodů. Tím by se zároveň mohl i zvýšit věk, kdy lidé do penze odcházejí. Zhruba o měsíc ročně.

V příštím roce by měl stát na důchodech vyplatit přes sedm set miliard korun. To je téměř třetina státních výdajů