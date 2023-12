Lidé vybrali ve sbírkách po čtvrteční tragédii už přes 38 milionů

Už 38 milionů korun darovali lidé v Česku do sbírek na pomoc pozůstalým a přeživším po čtvrteční střelbě na Filozofické fakultě UK. Nejvíce peněz, přes 33 milionů získal přímo nadační fond UK. Ten vyhlásil sbírku na podporu rodin obětí, pedagogů a studentů zasažených čtvrtečními událostmi. Do dnešního dopoledne přispělo do sbírky přes 29.000 lidí. Pět milionů přislíbil i pražský magistrát. Vybrané prostředky by měly být využity na adresnou pomoc zasaženým a využití bude koordinováno s vedením fakulty.

Další velkou sbírku zorganizoval portál Znesnáze21, kde se doposud podařilo vybrat necelých 4,8 milionu korun. Další finanční pomoc poslaly také další vysoké školy.