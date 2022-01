Lidem, kteří už jsou v karanténě či izolaci, se od úterý nezkrátí

Lidem, kteří budou mít kvůli covidu karanténu či izolaci nařízenou do úterý 11. ledna, se po změně pravidel na pět dní nezkrátí. Na dotaz ČTK to řekl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Metodický pokyn hlavní hygieničky, který podmínky upravuje, zveřejnilo ministerstvo na webu. Platí do 16. ledna, kdy se podmínky znovu změní pro očkované a lidi do půl roku po prodělání covidu-19. Nově budou muset také oni nastupovat do karantény. Zkrácení karantén a izolací na pět dní bez jejich ukončení negativním testem někteří odborníci kritizují.