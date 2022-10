Lidovky.cz: Na neformální summit EU přijede do Prahy turecký prezident Erdogan

Na neformální summit EU, který začne ve čtvrtek v Praze, přijede i turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Serveru Lidovky.cz to dnes potvrdil turecký velvyslanec v ČR Egemen Bagis. Pozvánku na summit dostalo kromě lídrů sedmadvacítky také 17 nečlenských zemí, vedle Turecka například i Británie či Ukrajina. "Prezident Erdogan se zúčastní summitu evropského politického společenství 6. října v Praze," řekl serveru ambasador. Nad Erdoganovou účastí podle Lidovek visel otazník a turecká hlava státu rozhodnutí odkládala do poslední chvíle. Turecko už dříve ústy velvyslance vzkázalo, že by chtělo po letech patových vyjednávaní začít výrazněji posilovat vztah s Evropskou unií. V Praze by se mohla konat schůzka arménského premiéra Nikoly Pašinjanse s Erdoganem, o niž Arménie požádala, řekl Bagis. Obě země, které mezi sebou nemají už dekády prakticky žádné vztahy, se nyní opatrně snaží o sbližování kvůli podpoře vzájemného obchodu, stabilizaci bezpečnostní situace v Náhorním Karabachu i vyvážení ruského vlivu v regionu, doplnil server.