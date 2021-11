Lídři koaličních stran vítají kladné rozhodnutí Pirátů o vstupu do vlády

Lídři koaličních stran ocenili kladné rozhodnutí členské základny Pirátů o vstupu do nově vznikající vlády. Za dobrý výsledek považují i to, že pro koaliční smlouvu hlasovalo 82 procent hlasujících. Piráti byli poslední, kteří z pětikoalice účast ve vládě neschválili. "Věřím, že vznikající vláda koalic Spolu a PirSTAN dokáže provést zemi složitým obdobím. Čeká nás spoustu práce," uvedl na sociálních sítích předseda ODS a kandidát na premiéra Petr Fiala. "Jsem rád, že to tak výrazná většina Pirátů nechce zahodit," uvedl předseda STAN Vít Rakušan. Právě se Starosty a nezávislými šli Piráti v koalici do voleb.