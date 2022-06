Lidskoprávní a humanitární organizace: ČR by měla při předsednictví prosazovat i rozvojovou pomoc

Česko by v době svého předsednictví EU nemělo prosazovat jen podporu Ukrajiny a integraci válečných uprchlíků, ale i humanitární a rozvojovou pomoc v jiných krizových regionech. Přispět by mělo také k posilování demokratických institucí a právního státu. V tiskové zprávě to uvedly tři platformy, které zastřešují organizace pro práci s migranty, na podporu lidských práv či k zajištění humanitární pomoci. Vláda se chystá své priority pro české předsednictví představit ve středu. Mezi tři platformy patří České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS), Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty a Asociace pro podporu demokracie a lidských práv DEMAS. FoRS sdružuje 34 organizací, univerzit a dalších subjektů. Konsorcium zastřešuje 15 nevládních organizací a DEMAS pak 14 organizací. Vláda si stanovila pro předsednictví pět priorit. Mezi hlavní témata patří zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny, energetická bezpečnost, posilování obrany EU, odolnost evropské ekonomiky a také odolnost demokratických institucí. Slogan předsednictví má odkazovat na esej Václava Havla.