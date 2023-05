Lipavský a slovenský ministr zahraničí jednali o bezpečnosti či Ukrajině

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) dnes jednal se svým novým slovenským protějškem Miroslavem Wlachovským o spolupráci ve střední Evropě, bezpečnosti, válce na Ukrajině či dezinformacích. Uvedl to po dnešním setkání v Praze, kam Wlachovský vyrazil na první cestu po pondělním jmenování slovenského kabinetu. Vztahy obou zemí označili ministři za jedinečné. Vzhledem k dorůstání generací, které nezažily společný stát, na nich chtějí pracovat.

Mezi tématy byly i dezinformace, což je podle Wlachovského oblast, kterou Slovensko po deset let zanedbávalo a nyní je rakovinou tamního prostředí. "Dezinformační ekosystém na Slovensku je velmi nebezpečný, je to velký úkol pro jakoukoliv vládu," řekl slovenský ministr. Lipavský řekl, že Česko se může podělit o své zkušenosti na vládní úrovni i na úrovni občanské společnosti. Slovenský ministr má pochopení pro krok české vlády, která ve středu zrušila devět usnesení ze 70. a 80. let, kterými se svěřily tehdejšímu Sovětskému svazu pozemky do bezplatného užívání k diplomatickým účelům. Při schůzce se o situaci zajímal a chce zjistit, jak je to v případě nemovitostí na slovenském území.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová jmenovala novou vládu na začátku týdne, necelých pět měsíců před předčasnými parlamentními volbami. Slovensko poprvé vede úřednický kabinet, jehož předsedou je dosavadní viceguvernér centrální banky Ľudovít Ódor. Ten ve čtvrtek oznámil, že na první zahraniční cestu vyrazí do Německa, s českým premiérem Petrem Fialou (ODS) se sejde v Bratislavě na konci května při mezinárodní konferenci Globsec.