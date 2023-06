Lipavský: Česká centra zřídí kromě Bělehradu pobočky také v Hanoji a Tchaj-peji

Pobočky sítě Českých center ve světě by se měly v blízké době otevřít kromě Bělehradu také v Hanoji a Tchaj-peji. Na tiskové konferenci o tom informoval ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Česká centra dnes působí v 26 zemích, poptávka po vzniku dalších je podle Lipavského velká a vychází ze samotných zemí. Česká centra, která jsou příspěvkovou organizací ministerstva zahraničí, letos slaví 30 let od svého vzniku. "Činnost a existence Českých center je zásadní pro českou zahraniční politiku, pro vytváření obrazu Česka navenek. V závislosti na tom, v jakém městě sídlí, jaké tam jsou podmínky, zda je tam česká komunita, nebo jestli tam jsou lidé, kteří chtějí přijet třeba do Česka studovat nebo pracovat, tam probíhá setkávání nad českou, kulturou, českým jazykem, českými tradicemi," řekl ministr.