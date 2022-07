Lipavský: České předsednictví je úzce svázáno s Ukrajinou

Česká republika dnes převzala předsednictví v Radě Evropské unie. V Litomyšli odpoledne společně zasedne česká vláda a Evropská komise s předsedkyní Ursulou von der Leyenovou. V čele Evropské unie bude Česko půl roku. Předsednictví bude výrazně ovlivněné ruskou invazí na Ukrajinu i související ekonomickou a energetickou krizí. „Ohledně Ukrajiny tlačíme několik témat. Za prvé je to politická podpora, abychom dokázali Ukrajinu co nejvíce přiblížit Evropské unii. Dále je to o humanitární podpoře. Můžeme a musíme neustále upozorňovat na to, že tam opravdu probíhá válka a držet to téma, aby se na něj nezapomnělo,“ řekl ministr zahraničí Jan Lipavský z Pirátské strany. V rozhovoru s německou veřejnoprávní televizí ARD ministr také uvedl, že Německo by v podpoře Ukrajiny mohlo být aktivnější. Na otázku, zda má smysl hovořit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, odpověděl, že by to k ničemu nevedlo. "O čem bychom měli s Putinem jednat? Jaký by měl být výsledek takových jednání? To přece k ničemu nepovede," řekl Lipavský. "A především takové rozhovory s Putinem nesmí oslabit naši podporu Ukrajině a východnímu křídlu NATO," zdůraznil.