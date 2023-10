Lipavský: Česko má mít s Ruskou federací zastoupení na úrovni velvyslance

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) trvá na tom, že by Česko mělo mít v Moskvě velvyslance. Novinářům při jednání vlády řekl, že na tomto postoji má shodu s premiérem Petrem Fialou (ODS). Vztahy mezi Ruskem a Českem jsou podle šéfa diplomacie velice špatné, nicméně působení v Rusku by se nemělo oslabovat. „Říkám, že máme mít s Ruskou federací zastoupení na úrovni velvyslance,“ uvedl. Velvyslancem v Rusku je oficiálně Vítězslav Pivoňka, který ale už několik měsíců pobývá v Česku. Diplomat Jiří Čistecký v Moskvě působí jako zástupce velvyslance. Zhoršení vzájemných vztahů začalo podle Lipavského předloňským zjištěním českých tajných služeb a vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb. Česko se také aktivně zapojuje do podpory Ukrajiny, kterou loni Rusko napadlo. "Ale neznamená to, že bychom měli nějakým způsobem oslabovat naše působení v Moskvě. Je to asi jako kdybyste měli fotbalový mančaft bez kapitána," míní Lipavský. O další budoucnosti Pivoňky nechtěl spekulovat. "Pan velvyslanec je v Praze. Normálně podle toho, jak je zaúkolován, pracuje," řekl pouze. Zopakoval, že klíčoví strategičtí spojenci, jako Británie, Spojené státy, Francie či Německo, velvyslance v Moskvě mají.