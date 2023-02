Lipavský: Česko odmítá bojkot OH, s účastí Rusů a Bělorusů ale nesouhlasí

Český bojkot letních olympijských her v Paříži v roce 2024 kvůli startu ruských a běloruských sportovců odmítá nejen Český olympijský výbor (ČOV), ale také Národní sportovní agentura (NSA) a ministerstvo zahraničí. Po společné schůzce to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský z Pirátů. „Určitě si nemyslím, že bychom měli jít cestou nějakých bojkotů. Na tom panuje shoda. Za studené války Moskva ukázala, jak to nedělat, jak k tomu nepřistupovat. Máme sportovce, kteří celou kariéru věnují tomu, aby mohli startovat na olympijských hrách. Naší rolí není někomu zakazovat účast na olympijských hrách. Naší rolí je zasadit se o to, aby olympijské hry reprezentovaly olympijské ideály,“ řekl Lipavský. Podle něj i nadále platí to, že za současné situace Česko trvá na dodržování sankcí, aby Rusové a Bělorusové nesměli na olympijských hrách startovat. Vrcholní sportovní funkcionáři se s ministrem zahraničí domluvili, že budou další postup v následujících týdnech a měsících koordinovat. „Ta otázka je velice politická a koordinace a vzájemný dialog jsou důležité. My jako Česká republika musíme udělat všechno pro to, aby olympijské hry nemohly sloužit válečné propagandě," dodal Lipavský.