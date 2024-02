Lipavský: Česko podporuje přijetí sankcí vůči Rusku kvůli smrti Navalného

Česká republika podporuje přijetí dalších sankcí vůči Rusku kvůli smrti opozičního předáka Alexeje Navalného. V Bruselu to uvedl český ministr zahraničí Jan Lipavský. Podle něj je důležité, aby členské státy EU vyjádřily podporu nejen Navalného manželce Juliji, která se zasedání ministrů osobně účastní, ale i celé ruské opozici. Pozvání Navalného ženy na jednání ministrů zahraničí EU je podle Lipavského "velkým výrazem symbolické podpory a uznání" pro manželku ruského opozičního vůdce, jehož smrt ruské úřady oznámily minulý týden v pátek. "Pravděpodobně všechno nasvědčuje tomu, že to je prachobyčejná politická vražda a že Putin má krev na rukou. Opět. Bohužel nic překvapivého v totalitním státě, kterým se Rusko za poslední roky stalo," prohlásil šéf české diplomacie. Dalším tématem jednání ministrů v Bruselu je situace na Ukrajině, která se už téměř dva roky brání ruské agresi. K zasedání by se měl přes videokonferenci připojit ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Právě v těchto dnech EU dokončuje přípravu třináctého balíčku sankcí vůči Rusku kvůli jeho agresi vůči Ukrajině. Schválen by měl být ještě tento týden.