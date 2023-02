Lipavský chce v Indii jednat o zavedení letecké linky z Dillí

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) bude na misi v Indii, na kterou dnes s podnikateli vyrazil, usilovat o zavedení letecké linky z Dillí. Novinářům to řekl na palubě letadla. Uvedl, že v Bombaji otevře konzulární úřad a chce docílit zkrácení vydávání vízových dokladů. Před pandemií covidu-19 do Česka mířilo 100.000 Indů ročně, nyní je to podle šéfa diplomacie zhruba polovina. V turistice vidí Lipavský velký potenciál. S Indií chce zavést strategičtější spolupráci, na čtyřdenní cestě ho doprovází zástupci desítky českých firem. Spolupráci by podnikatelé mohli navázat například v kybernetické bezpečnosti, zdravotnictví, energetice, rozvoji chytrých měst či informačních a komunikačních technologiích.