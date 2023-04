Lipavský: ČR podporuje vstup Ukrajiny do NATO, pouze tento krok ale problémy nevyřeší

Česko podporuje ukrajinskou ambici vstoupit do Severoatlantické aliance, pouze tento krok však problémy země čelící ruské agresi nevyřeší. Po jednání ministrů zahraničí zemí NATO to řekl šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti). Podle něj je v současnosti třeba řešit plány další podpory Ukrajiny a vstup do aliance je vzdálenějším tématem. Zatímco některé alianční země chtějí Kyjev ujistit o perspektivě členství, další státy nechtějí otázku, která vyvolává ostrý ruský nesouhlas, otevírat před ukončením války. Po úterním přijetí Finska, které se stalo 31. členem aliance necelý rok od podání přihlášky, ukrajinský ministr Dmytro Kuleba v Bruselu hovořil o tom, že chce svou zemi rovněž vidět v řadách NATO. Ukrajina usiluje o přistoupení k vojenskému obrannému bloku již od ruské anexe Krymu v roce 2014. Šéf NATO Jens Stoltenberg v úterý zopakoval, že aliance je otevřená vstupu, základní podmínkou je však úspěch Ukrajiny ve válce o vlastní suverenitu. "Určitě podporujeme ukrajinskou ambici stát se členem NATO. Ale není to věc, která by automaticky vyřešila problém Ukrajiny," řekl dnes v Bruselu novinářům Lipavský. Členské země by se podle něj v současnosti měly spíše věnovat navyšování pomoci Kyjevu včetně peněz do fondu na vojenskou výstroj a další "nesmrtící" vybavení.