Lipavský: ČR uvítala souhlas Turecka se vstupem Švédska do NATO, očekává to i od Maďarska

Česko uvítalo úterní souhlas tureckého parlamentu se vstupem Švédska do Severoatlantické aliance (NATO). Na sociální síti X to uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). "Po dosažení tohoto důležitého milníku doufáme, že ratifikační proces bude brzy dokončen, neboť podstatně posílí NATO a přispěje k celkové evropské bezpečnosti," uvedl Lipavský. Česko podle něj zároveň spoléhá na opakovaně a veřejně vyjádřený slib Maďarska, že nebude poslední, kdo přistoupení Švédska k alianci ratifikuje. "Ukázat jednotu aliance je zásadní v těchto obtížných časech," dodal šéf diplomacie.

Švédsko podalo žádost o vstup do aliance společně s Finskem v květnu 2022 v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Finskou žádost Turecko schválilo na začátku loňského roku a země se stala členem NATO na začátku dubna. Turecký parlament vstup Švédska do NATO schválil, přístupový dokument dostane ještě k podpisu prezident Recep Tayyip Erdogan. Ankara blokovala vstup severské země do vojenského paktu zhruba rok. Šéf NATO Jens Stoltenberg posléze vyzval k co nejrychlejší ratifikaci švédské žádosti Maďarsko. To je posledním členem aliance, jehož parlament rozšíření NATO neschválil.