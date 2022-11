Lipavský: EU musí společně aktivněji čelit ruské propagandě v Africe

Evropská unie musí společně aktivněji čelit ruské propagandě v Africe. Na dvoudenním zasedání zvláštních zmocněnců pro oblast Sahelu to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Také podle zvláštní představitelky EU pro Sahel Emanuely Del Reové vede Rusko na kontinentu dezinformační kampaň vůči Evropě a Západu. Zmocněnci pro Sahel se v Praze setkávají poprvé, zasedání se koná v rámci českého předsednictví v Radě EU. Tento fakt podle Lipavského symbolizuje dlouhodobou snahu Česka o podporu míru, stability, dobré vlády a vývoje v jižním sousedství Evropské unie. Oblast Sahelu je podle něj důležitá pro evropskou i obecně mezinárodní bezpečnost. Ruská dezinformační mašinérie se podle šéfa české diplomacie snaží o poškození obrazu EU v Africe. "Musíme kolektivně aktivněji čelit ruské propagandě," řekl.

Státní tajemník ministerstva zahraničí Radek Rubeš poznamenal, že cestou je například podpora komunitních rozhlasových stanic v Mali, Nigeru a Burkina Fasu, jež by šířily nestranné zpravodajství. Připomněl, že česká armáda do poloviny prosince velí výcvikové mise EU v Mali. Poté ale nebude prodloužen její mandát, zároveň Rubeš nedávno uvedl, že bude zrušeno české velvyslanectví v malijském Bamaku. K misi uvedl, že bezpečnostní aktivity musejí být doprovázeny udržitelným vývojem a humanitární pomocí. Připomněl, že před třemi lety ministerstvo zřídilo Program Afrika a počítá s ním i nadále. "Oblast Sahelu je předním příjemcem," řekl Rubeš. Peníze čerpá například na projekty pro přístup ke vzdělání. V návrhu rozpočtu na příští rok ministerstvo s penězi pro tento program nepočítá. Ministerstvo zahraničí je podle Rubeše připraveno příští rok program sanovat částečně z vlastních zdrojů, do Afriky nasměruje část peněz vyčleněných na humanitární a rozvojovou pomoc. Pro roky 2024 a 2025 se snaží zafixovat na projekty na kontinentu částku 100 milionů korun.