Lipavský: Evropská unie připravuje další protiruské sankce

Evropská unie připravuje další protiruské sankce. Českému rozhlasu to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Rusko se dnes odpoledne chystá vyhlásit anexi území na východě a jihu Ukrajiny. Reakce Evropy bude podle Lipavského jednotná. „Další protiruské sankce se připravují. Řekněme, že to je spíše reakce na celkový vývoj a určitě i tento krok je zásadním momentem, který k tomu vede. Nemůže a nesmí to směřovat ke změně státní hranice Ukrajiny,“ uvedl ministr.

Rusko na okupovaných ukrajinských územích uspořádalo referenda o připojení. Západní státy a mezinárodní instituce jejich výsledky ale neuznávají s tím, že jsou zfalšované a porušují mezinárodní právo.