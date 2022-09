Lipavský: Hromadění ruských dezertérů v ČR by bylo i bezpečnostním rizikem

Cílem nemůže být, aby se v České republice hromadili dezertéři, bylo by to i bezpečnostní riziko. K debatě o přijímání Rusů utíkajících před mobilizací to ČTK řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Hrozí podle něj, že by mezi nimi byli ruští agenti.

Ruský prezident Vladimir Putin ve středu vyhlásil částečnou mobilizaci. Měla by se týkat asi 300.000 lidí s předchozími vojenskými zkušenostmi. Podle agentury AFP se ale množí případy, kdy jsou povoláni staří, nemocní nebo vojensky zcela nezkušení lidé včetně studentů. Opoziční ruský list Novaja gazeta v neděli s odkazem na zdroj z Kremlu napsal, že z Ruska poté uprchlo přes 260.000 mužů.

Prezident Miloš Zeman v neděli na CNN Prima News řekl, že by Česko Rusy prchající před mobilizací přijímat mělo. Podle hlavy státu naopak o bezpečnostní riziko nejde. Lipavský už ve čtvrtek ČTK sdělil, že Rusové, kteří ze země utíkají kvůli tomu, že se chtějí vyhnout mobilizaci, nesplňují v ČR podmínky pro udělení humanitárního víza. "Ruští občané, kteří jsou povoláváni k vojenské povinnosti, by svou vůli měli vyjadřovat především v Rusku. Přijali jsme 400.000 uprchlíků z Ukrajiny a naše kapacity jsou na hraně," doplnil dnes šéf diplomacie.