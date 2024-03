Lipavský: Je potřeba pevně stanovit hranice pro ruský imperialismus

Český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) je přesvědčen, že Rusko by neváhalo s útokem na další země bývalého sovětského bloku, pokud by mu to bylo umožněno. I proto je podle něj důležitá pokračující pomoc pro Ukrajinu a trvající stupňování tlaku na Rusko pomocí sankcí. Hranice ruským imperiálním ambicím je podle Lipavského nutné stanovit. Řekl to ve svém projevu na konferenci v Tokiu, kam si přijel mimo jiné prohlédnout i místo, kde bude stát český pavilon pro Expo 2025.

Evropané podle předsedy české diplomacie po skončení studené války dlouho trpěli strategickou prokrastinací. Podle něj pád komunismu přinesl éru míru a prosperity, která vedla k ignoranci vůči ruským válečným krokům, jako byla anexe Krymu nebo válka v Gruzii. Další mocností s podobnými choutkami je podle Lipavského Čína, jejíž politika je stále agresivnější a to především v situaci spojené s Taiwanem.