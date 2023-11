Lipavský: Jeden český občan spolu s rodinným příslušníkem opustil Pásmo Gazy

Pásmo Gazy úspěšně opustil jeden český občan spolu s rodinným příslušníkem. Před jednáním Rady ministrů zahraničí v Bruselu to oznámil ministr Jan Lipavský (Piráti). Čech i s doprovodem podle něho překročili hranice do Egypta. Vzhledem k citlivosti údajů Černínský palác nechce upřesňovat, o koho se jedná. Ministerstvo zároveň potvrdilo, že v tuto chvíli eviduje v Gaze devět osob s vazbou na Českou republiku, které mají zájem o evakuaci. Na dotaz, zda bude česká diplomacie nadále pomáhat s jejich návratem, Lipavský dodal: „Návrat z Egypta do Česka už je jednodušší úkol než z Gazy do Egypta, na to my se v tuto chvíli soustředíme.“