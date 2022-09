Lipavský k hlasování na východě Ukrajiny: Pseudoreferenda nikdy neuznáme

Rusko chce anektovat další část Ukrajiny, Česká republika ale referenda o připojení dalších ukrajinských území k Moskvě, která plánují uspořádat proruští separatisté, nikdy neuzná. Napsal to na twitteru český ministr zahraničí Jan Lipavský. Podobný postoj vyjádřili také představitelé západních zemí i mezinárodních institucí. Podle šéfa české diplomacie by referenda o připojení k Rusku představovala "flagrantní porušení mezinárodního práva", za které musí Moskva nést důsledky. Podle Lipavského se jedná jen o další pokus "ilegálně anektovat" ukrajinské území, podobně jak se stalo v případě Krymu v roce 2014. "Pseudo referenda nikdy neuznáme," napsal Lipavský. Podobný postoj jako Lipavský vyjádřili v úterý představitelé západních států a mezinárodních institucí, například německý kancléř Olaf Scholz, generální tajemník NATO Jens Stoltenberg či špičky Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). I podle nich by hlasování bylo v rozporu s mezinárodním právem a výsledky by tak nebyly právně závazné.