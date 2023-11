Lipavský: Kissingerův přínos diplomacii nesporně formoval světovou scénu

Někdejší americký ministr zahraničí a bezpečnostní poradce dvojice amerických prezidentů Henry Kissinger, který zemřel ve středu ve věku 100 let, svým realistickým přístupem ovlivnil celé generace diplomatů a analytiků. Na síti X to napsal premiér Petr Fiala (ODS). „Henry Kissinger byl významným politikem a diplomatem 20. století, ale také mimořádným a inspirativním teoretikem politiky, který svým realistickým přístupem ovlivnil celé generace diplomatů a analytiků,“ uvedl Fiala. Doplnil, že nedávno přečetl Kissingerovu knihu Umění politické strategie. „Byl inspirativní až do své stovky, požehnaného věku, v němž nás opustil. Čest jeho památce,“ dodal Fiala. Podle ministra zahraničních věcí Jana Lipavského (Piráti) formoval Kissingerův přínos diplomacii světovou scénu. „Před pár měsíci mi Henry Kissinger napsal, že pozorně sleduje úsilí Česka v evropském příběhu. Jeho přínos diplomacii nesporně formoval světovou scénu a o jeho odkazu se bude mluvit ještě dlouhá léta. Upřímnou soustrast blízkým,“ napsal šéf české diplomacie na sítí X.

Zásadní roli měl Kissinger třeba při sbližování Spojených států a Číny v 70. a 80. letech minulého století. Podílel se také na vyjednáváních o ukončení války ve Vietnamu. Za to dostal v roce 1973 Nobelovu cenu za mír.