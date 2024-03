Lipavský: Koalice navrhne ve Sněmovně usnesení zahrnující bezpečnostní principy

Koaliční poslanci dnes na mimořádné schůzi Sněmovny navrhnou usnesení zahrnující základní bezpečnostní principy. V pořadu Ptám se já na webu Seznam Zprávy to dnes řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Usnesení podle něj nebude nijak ideologické, nebude se vymezovat vůči opozičnímu hnutí ANO.

Jednání nechaly svolat koaliční strany v reakci na postupy i některé výroky předsedy ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše. Požadavek na svolání schůze vznesl v pondělí předseda Pirátů Ivan Bartoš kvůli tomu, že Babiš v neděli žádal v e-mailu od svých spolupracovníků informace o Lipavském včetně toho, zda má děti. Korespondence se dostala na veřejnost.

Podle ministra je vhodné, aby vláda dala jednotně a razantně najevo, že jí záleží na bezpečnosti země. "To jsou základní věci, které nás spojují. Spojují to, o co by nám mělo jít v této bezprecedentně složité situaci, když dva roky na evropském kontinentu probíhá největší vojenský konflikt," řekl.