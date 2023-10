Lipavský: Měli bychom přijít s vizí toho, jak má být Pásmo Gazy spravované

Mezinárodní společenství, ale i Evropská unie by měly přijít s vizí toho, jak má být do budoucna Pásmo Gazy spravované. V rozhovoru s ČTK to uvedl český ministr zahraničí Jan Lipavský. Šéf české diplomacie se v pondělí účastnil zasedání unijních ministrů v Lucemburku, kde dění v Izraeli a v Pásmu Gazy, které ovládá radikální hnutí Hamás, bylo jedním z hlavních témat. Právě Lipavský byl prvním zahraničním státníkem, který Izrael navštívil nedlouho po útocích Hamásu ze 7. října.

Mezinárodní společenství je podle Lipavského rozpolcené a jsou slyšet různé hlasy. "Myslím, že teď je na mezinárodním společenství, možná i na Evropské unii, abychom přišli s nějakou vizí toho, jak vlastně má být do budoucna Pásmo Gazy spravované," řekl Lipavský. "Představa, že mezi dvěma miliony obyvatel Pásma Gazy najdeme příslušníky Hamásu a nějakým způsobem se té teroristické organizace zbavíme, tak to je opravdu hledání jehly v kupce sena," dodal. Zdůraznil, že nyní je klíčové se ptát, co by mělo přijít potom.

Evropská unie nedávno oznámila, že ztrojnásobí humanitární pomoc Palestincům, v případě rozvojové pomoci ale prověří, zda nekončí v rukou radikálů. Podle Lipavského Česko prověření financí, které od EU proudí do Palestiny, plně podporuje. "Problém je v tom, že celá řada položek, které objektivně potřebujete k tomu, abyste například provozovali funkční vodovodní síť, čerpadla nebo dieselové agregáty u nemocnice, může být zneužit ve prospěch teroru proti Izraeli," řekl český ministr.