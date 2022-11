Lipavský odmítl, že by vláda odvolávala velvyslance v Rusku Pivoňku

Vláda neodvolává současného velvyslance v Moskvě Vítězslava Pivoňku a ani post velvyslance neruší. Ve vyjádření pro ČTK to uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Reagoval tak na informace serveru Seznam Zprávy, který dnes napsal, že Pivoňka by měl v dohledné době v Rusku skončit a nahradit by jej měl diplomat Jiří Čistecký, ne však jako velvyslanec. Čistecký je aktuálně generálním konzulem České republiky v Istanbulu.

Server napsal, že kabinet nyní řeší to, jak nově nastavit vztahy s Ruskem. Pokud by Česko v době války na Ukrajině vyslalo do Moskvy nového plnohodnotného velvyslance, muselo by Rusko požádat o souhlas a velvyslanec by zároveň musel pověřovací listiny slavnostně předat prezidentu Vladimiru Putinovi. Seznam Zprávy uvedly, že je možné, že Čistecký by v Moskvě výhledově působil jako chargé d'affaires.

"Popírám spekulace Seznam Zpráv, že by česká vláda odvolávala současného velvyslance v Moskvě, či dokonce rušila post velvyslance v Rusku. Je to nesmysl. Velvyslanci působí na místě vyslání do momentu svého odvolání vládou a následného ukončení vyslání. Stejně tomu bude i v případě pana velvyslance Pivoňky," uvedl šéf české diplomacie. Pivoňka je velvyslancem v Rusku od roku 2018.