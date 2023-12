Lipavský: OSN je fórem, kde může ČR sdělit své názory, nelze mít přehnaná očekávání

Organizace spojených národů (OSN) je fórem, ve kterém může Česko prezentovat své názory a postoje k projednávaným otázkám. Nelze si ale od organizace slibovat věci, které nikdy nemůže naplnit. V rozhovoru s ČTK to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Nelze očekávat, že se na půdě OSN vždy odehraje něco, s čím by česká politika musela plně souznít, míní. Vše je podle něj limitováno i Radou bezpečnosti OSN, kde pět vítězných mocností druhé světové války má právo veta. "Je tam celá řada agend, které jsou globálně důležité, ať už je to klimatická změna, práva žen nebo vyrovnávání rozdílu mezi zeměmi, rozvojová problematika a humanitární otázky. Takže asi je relativně jednoduché zkritizovat OSN, ale spíš je potřeba si nastavit očekávání a podle toho také s tím pracovat," dodal ministr.

Hlavní výzvou je držet Rusko co nejdál od hranic ČR, řekl dále v rozhovoru pro ČTK Lipavský. Pokud Ukrajina padne, tak se podle něj bude čelit Rusku doslova na hranicích Evropské unie, velice blízko Česku. To nesmíme připustit, poznamenal šéf diplomacie. Za důležité považuje i nutnost podpory Ukrajině vysvětlovat veřejnosti.

Letošní rok považuje ministr zahraničí za jeden z nejnáročnějších pro českou diplomacii. "Čelíme zhoršené bezpečnostní situaci nejenom v Evropě, ale na celém světě. Pokračuje ruská válka proti Ukrajině, jsme svědky války v Gaze a nic nenasvědčuje tomu, že by po Novém roce věci měly být příliš jinak," řekl. To podle ministra znamená nutnost posilovat bezpečnostní systém, armádu i diplomacii, která bude ve světě prosazovat české zájmy.