Lipavský předběžně hovořil s Blanárem o návštěvě Bratislavy

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) v pondělí se slovenským protějškem Jurajem Blanárem předběžně hovořil o své návštěvě Bratislavy. Řekl to dnes v pořadu Ptám se já na webu Seznam Zprávy. Lipavský s Blanárem se setkali v pondělí v Bruselu na jednání šéfů diplomacií zemí Evropské unie. Česko je podle něj otevřené velmi intenzivním a praktickým vztahům se Slovenskem, přestože se vláda rozhodla neuspořádat mezivládní konzultace.

Vztahy mezi státy jsou aktuálně napjaté. Země výrazně rozděluje náhled na konflikt na Ukrajině a na podporu napadeného státu. Fiala po jednání vlády předminulý týden oznámil, že se neuskuteční plánované společné zasedání kabinetů obou zemí, což vyvolalo kritiku mimo jiné slovenského premiéra Roberta Fica.

Podle Lipavského šlo o silné gesto českého kabinetu. "Byly to konkrétní komentáře, které směřovaly k tomu, že se proměnila atmosféra, do určité míry nálada v česko-slovenských vztazích. Že možná není čas na to se společně takto sejít a deklarovat jednotu, pokud vnímáme rozdíly," řekl šéf diplomacie.