Lipavský: Přesun české ambasády do Jeruzaléma nyní není na pořadu dne

O přesunu českého velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma politická reprezentace nerozhodla. Není to na pořadu dne, je potřeba nyní řešit jiné především bezpečnostní otázky. Novinářům to dnes řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), který se v Praze setkal se svým izraelským protějškem Elim Kohenem. O přesun ambasády usiloval bývalý prezident Miloš Zeman.

Izrael, který obsadil východní část Jeruzaléma za války v roce 1967, považuje celý Jeruzalém za své nedělitelné hlavní město, zatímco většina zemí považuje východní Jeruzalém za okupované území. Spojené státy, Honduras, Guatemala a Kosovo jsou jediné země, které mají v Jeruzalémě velvyslanectví. Ostatní země je mají v Tel Avivu.

Lipavský a Kohen potvrdili odhodlání rozvíjet strategické partnerství. Šéf české diplomacie také na dnešní tiskové konferenci po jednání v Černínském paláci poděkoval Kohenovi za humanitární podporu Ukrajině napadené Ruskem. Izrael stojí za Ukrajinou a bude pokračovat v humanitární pomoci, řekl Kohen. Upozornil také na nutnost sankcí proti Íránu. Lipavský uvedl, že je potřeba prohlubovat spolupráci v obchodu, bezpečnosti či vědě a výzkumu. V květnu se podle něj bude v Tel Avivu konat deváté jednání expertního česko-izraelského fóra, tentokrát zaměřeného na udržitelnou energetiku.