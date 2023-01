Lipavský: Prioritami MZV jsou Ukrajina, sankce, ekonomická diplomacie či digitalizace

Prioritami ministerstva zahraničí pro letošní rok budou Ukrajina, sankční politika, ekonomická diplomacie či digitalizace resortu. Ministr Jan Lipavský (Piráti) plánuje cesty do Afriky, Jižní Ameriky či Asie, konkrétně například do Indie. Řekl to novinářům. Česko by podle šéfa diplomacie mělo pracovat na vzniku speciálního trestního tribunálu pro vyšetření zločinu agrese v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. ČR patří do jádrové skupiny zemí, které se na věci podílejí. Ministerstvo také personálně obsadí nové oddělení sankčních politik, které povede náměstek pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální Martin Povejšil a bude mít další tři pracovníky. Oddělení vzniklo v návaznosti na přijetí sankčního zákona, který umožňuje zavést restrikce proti zahraničním společnostem a cizincům, kteří se dopustí závažných protiprávních jednání. Stát jim bude moci například zabránit ve vstupu nebo v pobytu na svém území nebo zmrazit majetek. Více se chce Lipavský věnovat ekonomické diplomacii. Navštívit chce s podnikatelskými delegacemi Jižní Ameriku, Afriku či Asii. Zdůrazňovat chce české příležitosti v oblasti vědy, výzkumu a inovací a prezentovat Česko jako moderní zemi, se kterou je dobré navazovat obchodní spolupráci.