Lipavský: Prioritami předsednictví ve V4 budou mezilidské vztahy, byznys i Ukrajina

Tématy českého předsednictví ve Visegrádské skupině (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko), které nastane od letošního července, budou mezilidské setkávání, propojování ekonomik a byznysu a ruská válka proti Ukrajině. Novinářům to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) poté, co předložil priority pro informaci vládě. Heslem předsednictví bude "V4 For Citizens" (v překladu V4 pro občany). Česko se chce zaměřit na tři bloky témat. Prvním je mezilidské setkávání. "Jsou to země, které obývají stejný region, sdílíme stejné problémy," uvedl Lipavský. Dalším tématem bude infrastruktura, propojování ekonomik a byznysu. Třetím pak ruská agrese na Ukrajině. Při předsednictví, které Česko přebere od Slovenska a které bude trvat rok, se uskuteční dvoje parlamentní volby - na Slovensku a v Polsku. "Budou noví partneři, nové vlády. Na druhou stranu máme připravený kalendář aktivit a bude to reflektovat i politickou realitu v těchto zemích. Není to nic neobvyklého," dodal Lipavský. Český prezident Petr Pavel krátce po svém zvolení hovořil o tom, že uskupení zemí Visegrádu vnímá spíše jako konzultační fórum. Nemá podle něj ambice na detailní koordinaci zahraniční nebo bezpečnostní politiky, prostor vidí spíše v ekonomické, obchodní či kulturní spolupráci. Potenciál vidí v možné užší spolupráci mezi V4 a baltskými zeměmi.