Lipavský: Přístupová jednání EU s Ukrajinou by podle ČR měla začít brzy

Česko zastává názor, že na podzim či začátkem příštího roku by se měla otevřít přístupová jednání Evropské unie s Ukrajinou. Podle vyjádření, které má ČTK k dispozici, to při pondělním jednání ministrů zahraničí EU v Kyjevě uvedl český ministr zahraničí Jan Lipavský. Zasedání podle něj nebylo pouze symbolické, ale jednalo se o praktických řešeních. Ukrajina podle Lipavského ještě nějakou dobu bude potřebovat pomoc EU. "Jednoznačně zaznělo, že pokud Ukrajina bude v Evropské unii, tak to bude jasná bezpečnostní garance, protože Evropská unie je i mírovým projektem. Nicméně platí, že se Ukrajina musí proměnit, přizpůsobit své právo právu EU. Je to běh na dlouhou trať," uvedl Lipavský. Za Česko podle něj jasně zazněl postoj, že na podzim nebo začátkem příštího roku by se měla otevřít přístupová jednání EU s Ukrajinou. "To je technický proces, během kterého se bude posuzovat, jak moc je Ukrajina připravena. Bude jasně vidět, kde musí ještě zapracovat," poznamenal šéf české diplomacie. Je v zájmu Evropy, aby Ukrajina dokázala převzít všechny potřebné standardy a přizpůsobila svůj právní řád, míní. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell mimo jiné oznámil, že navrhne pro Ukrajinu další finance z Evropského mírového nástroje (EPF).