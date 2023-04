Lipavský: Přístupové rozhovory EU s Ukrajinou by mohly začít ještě letos

Proces vstupu Ukrajiny do EU by mohl být podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) zahájen ještě letos, pokud se k tomu podaří přesvědčit všechny státy unie. Lipavský to uvedl v televizi Prima. Reagoval tak na záměr prezidenta Petra Pavla, který se hodlá v souladu s postojem české diplomacie zasazovat o zahájení příslušných přístupových rozhovorů ještě do konce letošního roku, o což usiluje i Kyjev.

Bývalý diplomat a poslanec SPD Jiří Kobza v televizní debatě zopakoval, že Ukrajina by se podle tohoto opozičního hnutí neměla stát členem EU. Zdůvodnil to mimo jiné oligarchizací ukrajinské společnosti a mírou korupce. Pokud se Ukrajina stane členem unie, bude to v horizontu desítek let, míní Kobza. Podle Lipavského tato lhůta bude mnohem kratší, i když Ukrajina nebude mít žádné úlevy.

Ukrajina získala status kandidátské země na členství v EU v roce 2022. Dostala loni od Bruselu sedm doporučení, kterými by se měla řídit, aby se přiblížila členství v unijním bloku.