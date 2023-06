Lipavský pro Deník N: Rusko se propadá do občanské války, bojují spolu dva zločinci

Rusko se podle ministra zahraničních věcí Jana Lipavského (Piráti) bezpochyby propadá do občanské války. Řekl to Deníku N. Na svém twitteru odpoledne uvedl, že se situací v Rusku bude zabývat pondělní rada ministrů zahraničních věcí EU v Lucemburku. Lipavský je také v pravidelném kontaktu s kolegy v EU i NATO. V souvislosti s konfliktem mezi šéfem Wagnerovy vojenské skupiny Jevgenijem Prigožinem a prezidentem Vladimirem Putinem šéf české diplomacie uvedl, že se do sebe pustili dva zločinci. "Rusko se bezpochyby propadá do občanské války. Otázka je, jak se zachová jeho bezpečnostní systém. Rozdělil se na dvě části – někdo se přidává k Prigožinovi, někdo stojí po boku vládní struktury a prezidenta," uvedl. S prezidentem Petrem Pavlem či premiérem Petrem Fialou (ODS) věc zatím Lipavský neřešil. "Budu s nimi hovořit v momentě, kdy bude potřeba," řekl.

Putin v posledních hodinách čelí vzpouře žoldnéřů wagnerovců. Prigožin v pátek vystupňoval svůj dlouhotrvající spor s ruským ministerstvem obrany a vyzval k odstranění vojenského velení v Moskvě. Wagnerovci dnes operovali v Rostově na Donu na jihozápadě Ruska a Prigožin hovoří o tažení do ruské metropole. Putin jej mezitím nepřímo označil za zrádce a slíbil, že povstání potlačí.