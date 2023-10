Lipavský: Pro přesun české ambasády do Jeruzaléma nejsou zatím splněné podmínky

Pro přesun českého velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma nejsou podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) zatím splněné podmínky. Přestěhování velvyslanectví v pondělí znovu podpořil premiér Petr Fiala z ODS s tím, že o tom chce jednat s koaličními partnery. Podle Lipavského by to ale bylo v rozporu s mezinárodním právem, rezolucemi Rady bezpečnosti OSN a také s jednotným postojem Evropské unie. Lipavský dodal, že by za současné situace v Izraeli nedovedl garantovat bezpečnost českých zastupitelských úředníků.

Stínová vláda opozičního hnutí ANO v souvislosti s nynější eskalací konfliktu v neděli koaliční kabinet vyzvala, aby učinil všechny kroky pro přestěhování velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. "Bude to současně i konkrétní gesto, kterým v této době podpoří Česká republika Izrael. Budete mít naši plnou podporu," sdělil ČTK předseda stínové vlády a první místopředseda ANO Karel Havlíček.

Izrael, který obsadil východní část Jeruzaléma za války v roce 1967, považuje celý Jeruzalém za své nedělitelné hlavní město, zatímco většina zemí považuje východní Jeruzalém za okupované území. Na podvečerní shromáždění v centru Prahy přišla vyjádřit solidaritu s Izraelem navzdory dešti nejméně stovka lidí. Za podporu jim na místě poděkovala například izraelská velvyslankyně Anna Azariová.