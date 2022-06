Lipavský: Ruská invaze ovlivňuje i bezpečnostní situaci v Asii či Indo-Pacifiku

Ruská invaze na Ukrajinu ovlivňuje bezpečnostní situaci nejen v Evropě, ale i v Asii či Indo-Pacifiku. Ruský prezident Vladimir Putin se snaží nabourat mezinárodní řád. Novinářům to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) během Pražského dialogu k Indo-Pacifiku, který v pondělí zahájil. Česko podle šéfa diplomacie nabídlo pomoc na svém území téměř 400.000 ukrajinských obyvatel. "Putin se snaží nabourat mezinárodní řád. Na Chartě OSN je vystavěna i bezpečnostní situace v Asii, Indo-Pacifiku. Proto i země tohoto regionu projevují velmi intenzivní zájem o to, jakým způsobem dopadne válka na Ukrajině, ačkoli pro ně, přiznejme si to na rovinu, je to konflikt, který se odehrává velmi daleko z jejich pohledu," řekl Lipavský. V zahajovacím projevu uvedl, že Česká republika podporuje protiruské sankce EU a plně stojí za rezolucí OSN vyzývající zemi k okamžitému, úplnému a bezpodmínečnému stažení všech vojenských sil z Ukrajiny v jejích mezinárodně uznávaných hranicích.