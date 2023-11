Lipavský: Ruské imperialistické ambice ohrožují naši nezávislost a suverenitu

Ruské imperialistické ambice ohrožují naši nezávislost a suverenitu, je to zřejmé i s ohledem na historickou zkušenost. V projevu ve vídeňské Diplomatické akademii to dnes řekl český ministr zahraničí Jan Lipavský, který tam představil základní poselství českou vládou v letošním roce přijaté bezpečnostní strategie.

Dokument je aktualizací osm let staré strategie. Mimo jiné se v něm uvádí, že Rusko záměrně působí proti politické, ekonomické a společenské stabilitě v Česku a je hrozbou pro bezpečnost. Čína podle materiálu zpochybňuje mezinárodní řád, což přináší negativní důsledky i pro euroatlantickou bezpečnost. Za zásadní pro bezpečnost Lipavský označil to, že se Česká republika v minulosti stala členem Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO). Hovořil také o potenciálním přistoupení Ukrajiny do EU a NATO, označil to za klíčovou bezpečnostní garanci země.