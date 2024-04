Lipavský: S Maďarskem musíme mluvit, nehledě na odlišné pohledy na Rusko

Podle ministra zahraničí Jan Lipavského (Piráti) je důležité, aby Česko komunikovalo se svými partnery a to i přes neshody v pohledu na situaci na Ukrajině. Uvedl to před svým odletem do Budapešti, kde se setká se svým protějškem Péterem Szijjártóem. Názory Česka a Maďarska na příčiny ruské agrese a na formy pomoci pro Ukrajinu se výrazně liší. Zatímco Česko poskytuje vojenskou pomoc, Maďarsko takový postoj nesdílí. Nejen to by mělo být náplní jednání českého ministra.

Podle Lipavského má se Szijjártóem korektní a profesionální vztah. Společně se i se zbylými ministry zahraničí V4 nedávno shodli, že Rusko porušuje mezinárodní právo a Ukrajina by měla být zachována podle hranic z roku 1991. Lipavský zároveň v Maďarsku vystoupí na univerzitě Ludovika se svou přednáškou na téma střední Evropy. Setká se také s budapešťským primátorem a se zástupci českého velvyslanectví.