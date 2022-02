Lipavský se s australskou ministryní ohradil proti ruským krokům na Ukrajině

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) se s australskou ministryní zahraničí Marise Payneovou shodl na tom, že je namístě se jednoznačně ohradit vůči krokům Ruska na východní Ukrajině. Šéf české diplomacie na tiskové konferenci po jednání přivítal, že se Austrálie též rozhodla uvalit sankce na Rusko kvůli uznání separatistických regionů na východě Ukrajiny.

Česká republika a Austrálie vytvoří společný seznam aktivit, které budou rozvíjet, a to v oblasti ekonomické, bezpečnostní a mezinárodní. Na tiskové konferenci po dnešním jednání s australskou ministryní zahraničí Marise Payneovou to řekl šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti). Uvedl, že v Austrálii žije 30.000 českých krajanů a že je země oblíbenou destinací pro studenty a turisty. Lipavský také řekl, že Česko má silný vývoz automobilů do Austrálie. Je podle něj potřeba pracovat na tom, aby obchod nebyl narušován různými vlivy. Zmínil například Čínu.

Šéf české diplomacie dále ocenil Austrálii za přijetí takzvaného Magnitského zákona sankcionujícího hrubá porušení lidských práv. V programovém prohlášení česká vláda počítá s předložením této předlohy do konce roku 2023.