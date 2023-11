Lipavský se v pondělí v Praze sejde se svým novým slovenským protějškem Blanárem

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) přijme v pondělí 6. listopadu v Černínském paláci svého nového slovenského kolegu Juraje Blanára. Šéf slovenské diplomacie tak tradičně zamíří na svou první zahraniční cestu do Česka. Ministerstvo zahraničí o tom informovalo v avízu. „Návštěva slovenského ministra zahraničí by měla potvrdit, že Česko a Slovensko jsou nejbližšími sousedy a pevnými spojenci v regionu střední Evropy i v euroatlantických strukturách,“ uvedl resort. Také nový slovenský premiér Robert Fico (Směr-SD) tento týden řekl, že chce jako první zemi navštívit Česko. Fico tak dodrží tradici, podle které první cesta nové hlavy státu či šéfa vlády v Česku a na Slovensku vede do sousední země; oba státy spojuje historie někdejšího Československa.