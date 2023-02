Lipavský se zaměří na ekonomickou diplomacii, plánuje cesty do Indie, Afriky či Jižní Ameriky

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) se letos chce v resortu zaměřit na ekonomickou diplomacii, aktualizaci cestovatelské aplikace Drozd nebo další reakce na ruskou agresi na Ukrajině. Řekl to na tiskové konferenci poté, co Černínský palác navštívil premiér Petr Fiala (ODS). Lipavský se chce zaměřit zejména na oblasti, které mají vysokou přidanou hodnotu ve vědě, výzkumu a inovacích. „Abychom do České republiky přinášeli know-how, které posílí ekonomiku a zvýší přidanou hodnotu ekonomiky, a zároveň abychom dokázali podporovat vývoz z České republiky, což je základ naší prosperity,“ uvedl ministr. Jeho resort se zaměří také na digitalizaci úřadu a aktualizaci aplikace Drozd. Lipavský také plánuje cesty do Indie, po Africe a Jižní Americe s důrazem na navazování ekonomických vztahů. Pravidelně bude také jezdit do Bruselu na jednání ministrů zahraničí zemí Evropské unie. „Tam je potřeba dále prosazovat český zájem především ve vztahu k válce na Ukrajině, což je situace, která bezprecedentně ohrožuje naši bezpečnost,“ dodal. Chtěl by také, aby Česko co nejdříve zavedlo korespondenční volbu pro občany v zahraničí. Fiala uvedl, že se daří koordinovat napříč resorty českou zahraniční politiku, která má jasné směřování, tvář a působí jednotně.