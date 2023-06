Lipavský: Úspěšné působení ČR ve světě je nemyslitelné bez bezpečnosti a prosperity

Úspěšné působení České republiky na mezinárodní scéně je nemyslitelné bez dvou pilířů, na kterých stojí český stát, a to bezpečnosti a prosperity. Při zahájení porady ekonomických diplomatů v Černínském paláci to řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Česko má podle něj deset let na to, proměnit svoji ekonomiku postavenou na spalování fosilních paliv v ekonomiku moderní, zelenou a konkurenceschopnou. S podnikateli a širší odbornou veřejností je podle šéfa diplomacie také třeba diskutovat o způsobu a časovém rámci přijetí eura. Vývoz z Česka je podle ministra dlouhodobě postaven na subdodávkách s nízkou přidanou hodnotou. "Pro další vývoj české ekonomiky je naprosto nezbytné podporovat české firmy exportující zboží a služby s vysokou přidanou hodnotou," uvedl. Zásadní pro budoucnost českého hospodářství podle Lipavského je, aby se ekonomická diplomacie věnovala vědě, výzkumu a inovací. Za nutné považuje mimo jiné posílit postavení českých univerzit. Bezpečnost Česka zajišťuje robustní bezpečnostní systém, dobré vztahy se spojenci, silný obranný průmysl, uvedl Lipavský. Symbolizuje to podle něj i členství v Severoatlantické alianci (NATO).