Lipavský: V EU bude tématem pomoc Ukrajině s následky útoků na energetickou síť

V Evropské unii bude velkým tématem to, jakým způsobem pomoci Ukrajině vyrovnat se s následky posledních raketových útoků, mimo jiné na energetické infrastruktuře. Novinářům to dnes řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Rusové systematicky bombardují rozvodnou síť. Některé země, například Německo či Nizozemsko, po útocích urychlily pomoc v podobě dodávek systémů protivzdušné obrany, jiné země hledají možnosti humanitární pomoci.

Debatu v EU čeká Lipavský také ohledně dalšího uvolňování a případně navyšování prostředků z Evropského mírového nástroje, jimiž se hradí vojenská podpora, kterou jednotlivé členské státy dodávají Ukrajině. "Nebude to úplně jednoduchá diskuse, ale pokud má Evropská unie seriózně vykonávat svoji geopolitickou zahraniční politiku, tak to bez těch nástrojů nejde," uvedl šéf české diplomacie. Tento fond o objemu zhruba pěti miliard eur zřídily a doplňují členské země mimo rozpočet EU.

Země visegrádské čtyřky (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) mají stejné problémy s migrací i energetikou, skupina se dá považovat za diskusní platformu. V4 by ale neměla být vydávána za konzervativní blok, řekl Lipavský. To, že jsou země seskupené v určitém regionálním formátu, podle něho neznamená, že Česko přebírá politiku některého z nich, Za skandální označil to, že maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó se zúčastnil energetického fóra v Moskvě, na kterém byli také lidé ze sankčního seznamu Evropské unie.