Lipavský v Kataru slavnostně otevřel nové české velvyslanectví

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) v Kataru slavnostně otevřel nové české velvyslanectví. Ministr novinářům v Dauhá řekl, že za hlavní úkol považuje ekonomickou diplomacii. "Je to významná záležitost. Česká republika neotevírá zastupitelské úřady, ambasády ve světě každý den," řekl Lipavský. Na otevření velvyslanectví se podle něj pracovalo dlouhé roky. "Je to moment, který podtrhuje rostoucí tendenci v česko-katarských vztazích," poznamenal. S katarskou stranou se zároveň diskutuje o vzniku ambasády v Praze. Podle prvního velvyslance v Kataru Petra Chalupeckého potenciál česko-katarských vztahů stále není nenaplněn, a to z hlediska politického i ekonomického. Podle ministra Lipavského Katar představuje pro české společnosti významný trh, zároveň hledá investiční příležitosti všude po světě. Blízkovýchodní země také usiluje o zjednodušení vízové procedury do EU.

Ve čtvrtek Lipavského čeká jednání s katarským protějškem emírem Sáním. Ministři by měli jednat hlavně o prohloubení ekonomické spolupráce nebo energetice. Katarská delegace v říjnu navštívila Prahu a s českou vládou se dohodla na posílení vztahů a investicí.