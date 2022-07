Lipavský v Kyjevě: ČR přesvědčuje partnery o nutnosti větší pomoci Ukrajině

Česká republika přesvědčuje své partnery, aby co více podporovali Ukrajinu, která se od února brání ruské ozbrojené agresi. Novinářům to v Kyjevě řekl český ministr zahraničí Jan Lipavský po setkání se svým ukrajinským protějškem Dmytro Kulebou. Podle toho je pomoc Ukrajině ve vlastním zájmu Evropy. "Podpora Ukrajiny není charita, ale pragmatické rozhodnutí," zdůraznil Kuleba. Účastníci kyjevského jednání se shodli, že Ukrajina musí válku s Ruskem vyhrát a také, že musí zvítězit demokratický řád. "Tvrdě každý den pracuji na tom, abych přesvědčil naše partnery, že mají pomáhat Ukrajině co nejvíce," prohlásil Lipavský, který přijel do Kyjeva s rakouským kolegou Alexanderem Schallenbergem. Šéf české diplomacie připomněl, že Česko patří v Evropě ohledně pomoci Ukrajině mezi lídry. Kromě politické poskytuje také humanitární a vojenskou pomoc Ukrajině, které dodalo řadu těžkých zbraní. Patří rovněž mezi země, které v přepočtu na obyvatele přijaly nejvíce ukrajinských uprchlíků.

Podle Lipavského západní země podcenily "ruské agresivní záměry" tím, že dlouho nechtěly vidět pravou povahu režimu prezidenta Vladimira Putina. "Ukazujete nám, že stojí za to bojovat za hodnoty, v něž věříte. My na Západě na to někdy máme sklon zapomínat," dodal směrem ke Kulebovi.