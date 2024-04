Lipavský vítá estonský zájem o muniční iniciativu, konkrétní příspěvek není znám

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) uvítal estonský zájem o českou iniciativu na nákup munice pro Ukrajinu v zemích mimo Evropskou unii. Řekl to na dnešní tiskové konferenci po jednání s estonským protějškem Margusem Tsahknou v Praze. Konkrétní příspěvek Estonska do plánu Tsahkna neprozradil, vláda pobaltské země ale podle něj před dvěma týdny rozhodla o přípravě dalšího balíčku vojenské podpory pro Ruskem napadenou zemi v hodnotě 20 milionů eur (přes 500 milionů korun), a to převážně právě na munici.

Česko má možnost v zemích mimo EU pořídit nejméně 800.000 dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu. S návrhem na nákup munice mimo unijní státy přišel český premiér Petr Fiala na mimořádném summitu EU na počátku února a následně o plánu informoval český prezident Petr Pavel na Mnichovské bezpečnostní konferenci.K nákupu se dosud připojila zhruba dvacítka zemí.