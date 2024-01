Lipavský: Volba poštou vyjde podle odhadů na 15 milionů, další místnosti by byly drahé

Navrhovaná korespondenční volba nebude v cizině možná ve válečných oblastech, řekl poslancům ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Ministerstvo bude podle koaliční novely stanovovat územní obvody zastupitelských úřadů, v nichž budou moci voliči hlasování poštou využít. Ministerstvo se podle Lipavského soustředí na státy, v nichž žije nejvíc českých občanů. Náklady na distribuci volebních sad by činily podle hrubého odhadu 15 milionů korun, uvedl ministr. Zřízení dalších, dočasných volebních místností v cizině, jak o tom mluví někteří poslanci opozičního hnutí ANO, by bylo podle něho velmi drahé. Opoziční poslanci v debatě formulaci zákonného zmocnění pro ministerstvo zahraničí k vydání vyhlášky o oblastech s možnou korespondenční volbou zpochybňovali. Poukazovali mimo jiné na to, že předkladatelé k novele návrh příslušného prováděcího předpisu nepřiložili. "Není vůbec problém, aby ministerstvo zahraničí v nějaké rozumné lhůtě přišlo s něčím konkrétnějším. Důraz budeme klást na země, kde je nejvíce krajanů, kde je nejvíce českých občanů," řekl Lipavský a některé státy vyjmenoval. V Německu žije podle něho kolem 100.000 českých občanů, ve Velké Británii 80.000 až 100.000, v USA 60.000 až 70.000 a v Kanadě 50.000 až 60.000. Dále zmínil Austrálii, kde je podle ministra asi 30.000 Čechů, stejně jako v Rakousku a v Argentině. Asi 20.000 až 30.000 je jich podle Lipavského ve Švýcarsku, v Itálii, ve Francii a v Izraeli. Přibližně 20.000 českých občanů žije podle něho v Irsku a ve Španělsku.

Poslanci pokračují pátým jednacím dnem v debatě o zavedení možnosti hlasování poštou v některých volbách pro Čechy žijící v cizině. Projednávání koaliční předlohy provází rozsáhlá opoziční kritika a zdržování. Sněmovna už si odhlasovala omezení řečnické doby pro řadové poslance na dvakrát deset minut. Koalice přesto prosadila i pro pátý den debaty možnost nočního sněmovního jednání.

Češi v zahraničí mohou nyní hlasovat na velvyslanectvích. Zastánci zavedení korespondenční volby opakovaně poukazují na to, že je to časově i finančně nákladné pro ty voliče, kteří žijí daleko od jejich sídel. Nesouhlasí s častými tvrzeními opozičních zástupců, podle nichž hlasování poštou nezaručí tajnost a svobodnou volbu ani to, že bude osobní. Poslanci opozice také tvrdí, že koalice prosazuje korespondenční volbu účelově ve svůj prospěch jako součást kroků, aby se u moci udržela trvale. Naopak z vládního tábora zní hlasy, že dvojice opozičních hnutí tento způsob hlasování nechce kvůli slabé podpoře u voličů v zahraničí.