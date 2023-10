Lipavský: Z Izraele se snaží dostat desítky Čechů. Vyrazí pro ně repatriační letoun, další budou následovat

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský v noci na středu přiletěl z Izraele, který navštívil jako první zahraniční státník po sobotních teroristických útocích palestinských radikálů. S sebou na palubě letadla přivezl 34 Čechů, kteří uvázli v Izraeli. „Let jsme dokázali naplnit do posledního místa,“ řekl ministr. Později potvrdil, že ve středu se uskuteční druhý repatriační let a další budou následovat.

„V nejbližších hodinách ve spolupráci s ministerstvem obrany odletí do Izraele druhý repatriační let. Další budou následovat,“ napsal ve středu po poledni na sociální síti X ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Ten se v noci na středu vrátil z Izraele, kam odletěl z ministerského zasedání Evropské unie a Rady pro spolupráci arabských států Zálivu v Ománu, a vládním speciálem s ním přiletělo 34 lidí.

Ministr po návratu uvedl, že v cestovatelském systému DROZD je registrováno 181 lidí, minimálně desítky se snaží nějakým způsobem dostat do Česka. Do repatriačního letu se podle ministra dostali ti Češi, „kteří se proaktivně obrátili na velvyslanectví v Tel Avivu."

„Také tam bylo několik případů třeba rodiny s dětmi. Let jsme dokázali naplnit do posledního místa," poznamenal s tím, že minimálně polovina lidí, kteří se speciálem vrátili do Česka, se před tím snažila koupit si několikrát letenky na komerční lety, aly ty pak byly zrušeny.

Foto: Ondřej Deml, ČTK

V případě, že další Češi mají zájem o repatriační let, doporučuje šéf diplomacie kontaktovat ministerstvo zahraničí, které zřídilo mimořádnou informační linku +420 222 264 200, nebo linku velvyslanectví ČR v Tel Avivu +972 523 286 622.

Lipavský také uvedl, že nyní nevidí reálnou možnost, jak by český stát mohl dosáhnout návratu českých dětí, které podle iniciativy Pod svícnem unesl bývalý manžel týrané ženy zprvu do Dubaje, nyní se ale nacházejí v Pásmu Gazy.

„Český zastupitelský úřad o tom případu ví. Bohužel realita je taková, že pokud nedojde k nějaké shodě, tak my nemáme právní nástroje vůči Gaze, která je ovládaná teroristickým hnutím, jak se čehokoli domoci," řekl.

Svědectví bylo opravdu silné

V Izraeli se Lipavský setkal s protějškem Elim Kohenem a prezidentem Jicchakem Herzogem. „Považoval jsem za důležité osobně vyjádřit Izraeli jednoznačnou podporu,“ vysvětlil Lipavský okolnosti své cesty na středečním tiskovém brífinku.

„Barbarský útok teroristů z Hamásu mě osobně naprosto šokoval, myslím, že šokoval úplně každého,“ uvedl ministr. Ministru Kohenovi řekl, že Česko polně podporuje právo Izraele na sebeobranu.

Jan Lipavský | Foto: Michal Kamaryt, ČTK

„To neznamená, že by Česko neuznávalo legitimní aspirace palestinského lidu, Hamás ale tyto aspirace v žádném případě nereprezentuje. Nenabízí palestinskému lidu nic než teror a další krveprolití. Vraždění, mučení, únosy civilistů do civilizovaného světa nepatří. Rozumím tomu, že to Izrael neponechá bez odezvy,“ zdůraznil šéf české diplomacie.

Při jednání s Kohenem zopakoval nabídku české pomoci, nyní se čeká na případnou oficiální žádost izraelské strany.

Ministr Lipavský se v Iazraeli setkal i s vnučkou ženy, kterou palestinské hnutí Hamás uneslo do Pásma Gazy. „Musím říct, že toto svědectví bylo opravdu silné, člověku v ten moment dochází slova. Ona mě nicméně poprosila o jedinou věc: abych dal světu vědět o tom, co se odehrálo. A to jsem ji také slíbil,“ dodal.

Izraelský ministr zahraničí ve středu na sociální síti X návštěvu českého ministra ocenil. „Děkuji členům delegace českého ministra zahraničí Jana Lipavského, který včera přijel do Izraele vyjádřit podporu a solidaritu a setkal se mimo jiné s Adwou, jejíž babičku brutálně unesl Hamás. Přátelství mezi našimi zeměmi a národy je historické. Česká republika je opět mezi prvními, kdo stojí po boku Izraele,“ napsal.