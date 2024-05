Lipavský:Návrh TOP 09 k návratu bojeschopných mužů na Ukrajinu není proveditelný

Debatu k návratu bojeschopných mužů na Ukrajinu česká diplomacie sleduje, iniciativa TOP 09 není opřena o konkrétní návrh či exekutivní rozhodnutí, které by bylo možné provést. Před dnešním jednáním vlády to novinářům řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). TOP 09 minulý týden uvedla, že chce téma otevřít na nejbližším jednání koalice.

Lipavský dnes k návrhu řekl, že z něj nepochopil, jak by se měl stát zachovat. "Není možné někoho 'vzít' a poslat na Ukrajinu, s vědomím toho, že by šel do armády jako odvedenec. To mezinárodní právo a různé smlouvy nedovolují," uvedl. Zároveň se podle něj Česko bude muset vyrovnat například s tím, pokud by Ukrajina omezila nebo upravila způsob poskytování konzulátních služeb svým občanům v ČR.

"Vidíme, že běží poměrně živá diskuse o tom, jakým způsobem i Ukrajina sama dává najevo, že potřebuje mít muže v armádě," uvedl Lipavský. Jedná se podle něj o velmi citlivou debatu, kterou se česká diplomacie zabývá a sleduje její vývoj také v okolních zemích.